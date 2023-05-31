Сергеев: «На поле Дзюба - мастер, топ в футболе»

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, ныне выступающем за московский «Локомотив».

«На поле Дзюба - мастер, топ в футболе. Как нападающий он, не зря, - лучший бомбардир в истории чемпионатов России. У него есть мастерство, опыт. Плюс он умеет правильно играть своими габаритами», - приводит слова Сергеева издание «Спорт день за днём».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 34-летний нападающий принял участие в десяти поединка, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.