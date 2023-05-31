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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергеев: «На поле Дзюба - мастер, топ в футболе»

31 Мая 2023 • 08:16 Комментировать

Форвард петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о нападающем Артёме Дзюбе, ныне выступающем за московский «Локомотив».

«На поле Дзюба - мастер, топ в футболе. Как нападающий он, не зря, - лучший бомбардир в истории чемпионатов России. У него есть мастерство, опыт. Плюс он умеет правильно играть своими габаритами», - приводит слова Сергеева издание «Спорт день за днём».

Дзюба присоединился к «Локомотиву» в феврале на правах свободного агента. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 34-летний нападающий принял участие в десяти поединка, отметившись восемью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Иван Сергеев
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