«Пари НН» может купить нападающего «Химок» за 15 миллионов

Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно сведениям, которыми располагают журналисты Metaratings.ru, в подписании 24-летнего футболиста заинтересован «Пари НН».

Клуб из Нижнего Новгорода хочет приобрести игрока этим летом. «Химки», в свою очередь, готовы расстаться с Долговым, если за него предложат 10-15 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр принял участие в 25 поединках, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.