Агент рассказал о сорвавшемся трансфере Лаборда в «Зенит»

Футбольный агент Кристоф Ютто рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Ниццы» Гаэтана Лаборда в петербургский «Зенит». В трансфере игрока был лично заинтересован главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«До военного конфликта Семак хотел завербовать одного из моих игроков в «Зенит». Этого не произошло из-за конфликта России с Украиной. Речь о нападающем Гаэтане Лаборде», - приводит слова агента Metaratings.ru.

В сезоне-2022/2023 Лаборд принял участие в 36 поединках, записав на свой счет 14 забитых мячей и три результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 14 миллионов евро.