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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис назвал лучших тренеров сезона в РПЛ

30 Мая 2023 • 22:53 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал лучших, на его взгляд, тренеров заканчивающегося сезона в РПЛ. По мнению экс-футболиста, это выигравший чемпионат Сергей Семак, другой отечественный специалист - Валерий Карпин, а также иностранный наставник «Оренбурга» Марцел Личка. Именно их счел нужным отметить Канчельскис.

- Все прекрасно понимают, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ станет Сергей Семак. Также отметил бы Карпина, который борется с «Ростовом» за вторую строчку, и Марцела Личку из «Оренбурга», - цитирует слова Канчельскиса Sport24.

Последний тур РПЛ пройдет в предстоящие выходные. 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Андрей Канчельскис Марцел Личка
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Комментарии (1)
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superzina
30 Мая 2023 в 23:15
Показатель " тренерского мастерства" - это отношение набранных очков на каждый миллион оценки стоимости состава .
Зенит - 0.41875
Оренбург - 2.23377
ЦСКА - 0.71014
Ростов -1.1042
У кого очков больше - тот и лучше .
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