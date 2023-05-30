Канчельскис назвал лучших тренеров сезона в РПЛ

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал лучших, на его взгляд, тренеров заканчивающегося сезона в РПЛ. По мнению экс-футболиста, это выигравший чемпионат Сергей Семак, другой отечественный специалист - Валерий Карпин, а также иностранный наставник «Оренбурга» Марцел Личка. Именно их счел нужным отметить Канчельскис.

- Все прекрасно понимают, что лучшим тренером по итогам сезона РПЛ станет Сергей Семак. Также отметил бы Карпина, который борется с «Ростовом» за вторую строчку, и Марцела Личку из «Оренбурга», - цитирует слова Канчельскиса Sport24.

Последний тур РПЛ пройдет в предстоящие выходные.