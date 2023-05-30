Кухарчук: «Никогда раньше не вылетал, такое впервые»

Московское «Торпедо» вылетело из Российской Премьер-Лиги, то же самое случилось и с «Химками», что сводит на нет надежды Ильи Кухарчука, принадлежащего «Торпедо», но выступающего за «Химки», остаться в высшей лиге российского футбола. По его словам, он испытывает очень необычные чувства, так как ранее никогда не вылетал.

- Конечно обидно, что «Торпедо» и «Химки» вылетели. Но второе от меня никак не зависело. Я впервые вылетаю, со мной в карьере такого никогда не был, - цитирует слова Кухарчука «Спорт-Экспресс».

До окончания российского чемпионата остался еще лишь один тур.