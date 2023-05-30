Сергей Овчинников: «Черчесов - отличный пример того, что вратари могут быть хорошими тренерами»

Бывший вратарь российской сборной Сергей Овчинников считает, что пример Станислава Черчесова со всей очевидностью показывает, что бывший голкипер может быть хорошим наставником национальной команды.

По словам Овчинникова, Черчесов все доказал во время мирового чемпионата в 2018 году, когда команда была в шаге от выхода в полуфинал самого престижного турнира в мире.

- Черчесов был тренером сборной, хотя был вратарем. Можно по-разному к нему относиться, но он единственный, кто добился максимального результата со сборной России на чемпионате мира. Хороший вратарь лучше любого полевого игрока понимает футбол, - цитирует слова Овчинникова «Спорт день за днем».

Напомним, что сейчас Черчесов работает в Венгрии.