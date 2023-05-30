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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сергей Овчинников: «Черчесов - отличный пример того, что вратари могут быть хорошими тренерами»

30 Мая 2023 • 20:58 Комментировать

Бывший вратарь российской сборной Сергей Овчинников считает, что пример Станислава Черчесова со всей очевидностью показывает, что бывший голкипер может быть хорошим наставником национальной команды.

По словам Овчинникова, Черчесов все доказал во время мирового чемпионата в 2018 году, когда команда была в шаге от выхода в полуфинал самого престижного турнира в мире.

- Черчесов был тренером сборной, хотя был вратарем. Можно по-разному к нему относиться, но он единственный, кто добился максимального результата со сборной России на чемпионате мира. Хороший вратарь лучше любого полевого игрока понимает футбол, - цитирует слова Овчинникова «Спорт день за днем».

Напомним, что сейчас Черчесов работает в Венгрии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Станислав Черчесов Сергей Овчинников
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