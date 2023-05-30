Адвокат рассказал, как обвинения в контрабанде более тонны наркотиков могут повлиять на карьеру Промеса

У Квинси Промеса серьёзные проблемы. Теперь футболиста «Спартака» обвиняют в Нидерландах ещё и в участии в контрабанде наркотиков. Появилась информация, что речь идёт о более 1300 килограммов наркотического вещества.

Вадим Мясников, адвокат по уголовному праву, дал комментарий по поводу ситуации, в которой оказался Промес. По его словам, последствия для футболиста «Спартака» могут быть самыми серьёзными.

Мясников отметил, что виза Промеса может не быть продлена, а Нидерланды могут потребовать его выдачи.

«Что будет с его карьерой? Если он действительно будет посажен, то карьера, я думаю, на этом прекратится», - сказал Мясников, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».