Чернышов рассказал, что не получал предложений из России

Наставник сербского клуба «Раднички», российский специалист Андрей Чернышов рассказал, что команды из РФ к нему не обращались, в отличие от команд из зарубежных стран.

«Из России со мной никто не связывался точно, а за рубежом регулярно какие-то варианты возникают. Особенно из арабских стран, из Азии. Там как раз начинается сезон, когда многие клубы начинают общаться с тренерами по поводу следующих сезонов», - рассказал специалист в интервью порталу «Спорт День за Днём».

Напомним, что «Раднички» до прихода Чернышова занимали 12-е место в чемпионате Сербии, а завершили сезон во главе с россиянином на восьмой строчке.

На протяжении тренерской карьеры Чернышов трудился во множестве зарубежных клубов из Саудовской Аравии, Кувейта, Литвы, Северной Македонии и даже Индии.