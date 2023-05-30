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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» повесил ценник на Чистякова

30 Мая 2023 • 20:32 Комментировать

В летнее трансферное окно защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков может сменить клубную прописку.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, «сине-бело-голубые» готовы продать Чистякова за 5 миллионов евро.

Ранее появилась информация об интересе к Чистякову со стороны «Локомотива». При этом сообщалось, что «железнодорожники» готовы заплатить за 29-летнего футболиста от 3,5 до 4 миллионов евро.

В чемпионате России сезона 2022/2023 осталось провести один тур. Его матчи начнутся в один день и в одно же время – 3 июня в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков трансферы футбола - лето 2023
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