Чернышов считает товарищескую игру сборных России и Сербии маловероятной

Наставник сербского футбольного клуба «Раднички» Андрей Чернышов порассуждал о возможном матче национальных сборных России и Сербии.

«Устроить такой «официальный» товарищеский матч будет сложно. Всё-таки он согласовывается с УЕФА, но мы сейчас отстранены от них. С любой европейской сборной было бы сложно сыграть», - цитирует Чернышова «Спорт день за днём».

Напомним, что с момента отстранения от официальных соревнований в феврале 2022 года россияне провели всего лишь пять контрольных игр. В двух из них удалось победить, три – свести к ничьей. Все соперники представляли АФК (Азиатскую футбольную конфедерацию).

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