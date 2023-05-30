«Локомотив» готов заплатить 4 млн евро за игрока «Зенита»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков находится в сфере интересов «Локомотива». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб готов заплатить за 29-летнего футболиста от 3,5 до 4 миллионов евро.

Отмечается, что на следующей неделе пройдёт заседание трансферного комитета «Локомотива». Там может быть принято решение о начале переговоров с «Зенитом» по Чистякову.

Добавим, что за первую команду «Зенита» Дмитрий Чистяков провёл 73 официальных матча, в которых забил один гол. Питерцы, напомним, в этом сезоне стали чемпионами России пятый год подряд.