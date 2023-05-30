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Аршавин – о возможном переходе Пиняева в «Зенит»: «Сергею не стоит бояться конкуренции»

30 Мая 2023 • 19:53 Комментировать

Андрей Аршавин, который занимает пост заместителя генерального директора «Зенита, ответил на вопрос о Сергее Пиняева. У Аршавина спросили, может ли потенциальный трансфер в «Зенит» плохо повлиять на карьеру Пиняева, учитывая давление и уровень конкуренции.

«Пиняев - сильный игрок, поэтому выиграет конкуренцию. Сергею не стоит этого бояться», - сказал Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Сергей Пиняев в настоящий момент выступает за «Локомотив». В московский клуб 18-летний атакующий полузащитник перебрался в зимнее трансферное окно. С тех пор Пиняев провёл 11 матчей, в которых забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Андрей Аршавин Сергей Пиняев
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