Известен диагноз Гаврилова – экс-игрок «Спартака» в реанимации

Во вторник стало известно о попадании в реанимацию бывшего футболиста «Спартака» Юрия Гаврилова. Его сын, Василий, сообщил, что госпитализация связана с инсультом.

«Да, Юрий Васильевич Гаврилов в реанимации. Пока информации никакой нет, инсульт. Надеемся, что всё будет нормально», - сказал Василий Гаврилов, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее на попадание Юрия Гаврилова в реанимацию отреагировали в «Спартаке».

Добавим, что за «Спартак» Юрий Гаврилов выступал в 1977-1985 годах. По ходу карьеры Гаврилов защищал цвета и других клубов, в том числе столичных «Динамо» и «Локомотива».