Аршавин не смог уговорить сына перейти из «Спартака» в «Зенит»

10-летний сын Андрея Аршавина по имени Арсений в прошлом году начал заниматься в академии «Спартака». Экс-игрок сборной России сообщил, что пока не смог уговорить сына перебраться в «Зенит».

«Да мы вчера его уговаривали, но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живёт этим. «Спартак» - его любимая команда, не представляет себя больше нигде», - сказал Аршавин, чьи слова приводит sport24.

Аршавин отметил, что он временами шутит со своим сыном на тему возможного перехода в «Зенита».

«Говорю: «Рано или поздно все равно окажешься в «Зените», чего выпендриваешься?» - сказал Аршавин.

Отметим, что Андрей Аршавин в настоящий момент работает на должности заместителя генерального директора «Зенита».