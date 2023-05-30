Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на инициацию процесса лицензирования крымских клубов для участия в матчах Второй лиги. Он дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- Вам кажется, что такие шаги принимаются своевременно?

Посмотрим. Крымчане и раньше подавали заявку для игры в чемпионате России, тогда ФИФА была против и не разрешала. В сегодняшней ситуации это можно попробовать - всем будет интересно наблюдать за этим.

- Думаете, этот шаг окончательно разрушит отношения между ФИФА и РФС?

- В сегодняшней тяжелой ситуации надо двигаться дальше. Не думаю, что ФИФА одобрит это решение. Нас и так прокатили мимо чемпионата Европы и чемпионата мира. Они и так нас убили, даже зарезали. Что теперь? Окончательно нас зарежут? Ждать у моря погоды смысла нет, мы и так всё пропустим, вряд ли что-то изменится. Глобально всё останется на своих местах.