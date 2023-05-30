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Аршавин: «Пиняев похож на Роналду»

30 Мая 2023 • 17:57 Комментировать

Известный в прошлом российский футболист Андрей Аршавин ответил на вопрос, как он относится к тому, что с ним регулярно сравнивают Сергея Пиняева из московского «Локомотива».

«Я считаю, он не похож на меня. Для меня по манере игры Пиняев похож на Роналду», - сказал Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Аршавин также отметил, что он знает игрока, который на него похож. При этом заместитель гендиректора «Зенита» не стал называть фамилию этого футболиста, сказав, что «пока рано».

18-летний Пиняев перебрался в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. С тех пор он провёл 11 матчей, в которых забил один гол.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Аршавин Криштиану Роналду Сергей Пиняев
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