Аршавин: Сборная России не должна играть с командами Медиалиги

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин высказался насчёт отмены июньского сбора команды по причине отсутствия соперника для товарищеской игры.

По словам Аршавина, национальной сборной нет смысла собираться, когда нет спарринг-партнёра. Что касается варианта с проведением игры против команды из Медиалиги, то Аршавин смотрит на это отрицательно.

«Национальная команда - это спорт и результат, а не карнавальные матчи с Медиалигой», - сказал Аршавин, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В следующий раз сборная России должна собраться осенью. Российский футбольный союз будет работать над поиском соперников.