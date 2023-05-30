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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» готов к отъезду бразильцев – Аршавин

30 Мая 2023 • 16:50 Комментировать

Андрей Аршавин, который работает в «Зените» на должности заместителя генерального директора, сообщил о том, что у клуба есть запасной план на случай отъездов бразильских футболистов.

«Все понимают ситуацию, что может произойти по-разному: может никто не уйти, может, уйдёт один, два или три. Понимая это, клуб так или иначе смотрит игроков на замену, планирует что-то. План Б отчасти существует, но хотелось бы пожить по плану А, чтобы они продолжали играть», - сказал Аршавин, чьи слова приводит на своих страницах «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России пятый год подряд. Всего у «сине-бело-голубых» десять чемпионств, поэтому теперь на эмблеме клуба красуются две звезды.

В последнем туре Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Факел». Игра пройдёт в субботу, 3 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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