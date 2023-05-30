В летнее трансферное окно из «Спартака» может уйти нападающий Шамар Николсон. Интерес к 26-летнему ямайцу проявляет бельгийский «Генк». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», этот клуб может лишь арендовать Николсона. Полноценный трансфер форварда «красно-белых» «Генк» себе позволить не может – клуб не потянет заработную плату Шамара.

Стоит сказать, что Шамар Николсон ранее уже выступал в Бельгии за клуб «Шарлеруа».

В сезоне 2022/2023 Николсон провёл за «Спартак» 27 матчей, в которых забил четыре гола. Команда Гильермо Абаскаля перед последним туром занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.