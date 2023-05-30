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Обедзинский: «Торпедо» сейчас страдальческий клуб, а когда-то там играли Стрельцов, Гершкович, Воронин» эксклюзив

30 Мая 2023 • 16:33 Комментировать

Бывший нападающий ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил московское «Торпедо» советских времён с нынешним.

- «Торпедо» сейчас клуб бедный, страдальческий, без денег. Когда-то там были великие игроки: Стрельцов, Гершкович, Воронин, да вы что! Это когда их Валентин Иванов тренировал. А ещё играл в «Торпедо» Валера Филатов, который потом в руководстве «Локомотива» был. Я с ним в СКА Ростов вместе служил. Он пока пятерых человек не обведёт, пас не отдаст. Мы с ним ночевали на одном диване в Ростове-на-Дону у Васи Головко. Меня тогда в «Зенит» забирали, а он уходил в «Торпедо», где и остался, а я из «Зенита» вернулся назад. Василий Головко – мастер спорта по футболу, играл за СКА Ростов. Он был нападающим таранного типа, как Плошник.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Михаил Гершкович Чемпионат России Эдуард Стрельцов Валентин Иванов Валерий Филатов Валерий Воронин РПЛ Владимир Обедзинский
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