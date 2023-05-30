Николич не возглавит «Динамо»

Сербский специалист Марко Николич не станет новым главным тренером «Динамо», хотя его активно связывали с московским клубом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Николич будет работать с клубом «Шабаб Аль Ахли». По данным источника, серб уже подписал годичное трудовое соглашение с клубом из ОАЭ.

Стоит напомнить, что ранее Марко Николич работал в России у руля московского «Локомотива».

Как известно, «Динамо» ищет нового главного тренера после отставки Славиши Йокановича. «Бело-голубые» перед последним туром Премьер-лиги России располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице.