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Обедзинский: «Пиняев заиграет в «Зените», хоть Малкома и сватают в сборную космоса» эксклюзив

30 Мая 2023 • 16:14 Комментировать

Бывший нападающий ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым предположил, как бы сложились дела у полузащитника московского «Локомотива» Сергея Пиняева в санкт-петербургском «Зените».

- Пиняев сядет на скамейку в «Зените»? Почему? Он хороший мальчик, трудолюбивый, так что заиграет там. Куда девать бразильцев? Знаете, они непостоянные: в одном матче пыхают, хорошо играют, а в другом отдыхают. И Малком не уходит, хоть его сватают чуть ли не в сборную космоса. Ну понятно, он же получать такие гроши от «Газпрома», что мало кому снилось. И такие почести зенитовцам выдавали, как будто они чемпионат мира выиграли. Автобус, золотой дождь, золотые костюмы… А они на последних секундах соскакивали два раза, вничью играли.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Чемпионат России РПЛ Сергей Пиняев Владимир Обедзинский Малком Филипе
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