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Ангбан подписал новый контракт с «Сочи» официально

30 Мая 2023 • 16:13 Комментировать

«Сочи» посредством своего официального сайта сообщил о продлении контракта с полузащитником Викторьеном Ангбаном. Новое трудовое соглашение ивуарийца рассчитано до конца сезона 2025/2026.

За «Сочи» Ангбан выступает с лета 2021 года. С тех пор полузащитник провёл за «барсов» 36 официальных матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 из-за серьёзной травмы Ангбан отыграл за «Сочи» только семь матчей.

Перед заключительным туром чемпионата России «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице. В субботу, 3 июня, сочинцы проведут матч против «Урала». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Викторьен Ангбан
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