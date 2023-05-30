«Сочи» посредством своего официального сайта сообщил о продлении контракта с полузащитником Викторьеном Ангбаном. Новое трудовое соглашение ивуарийца рассчитано до конца сезона 2025/2026.

За «Сочи» Ангбан выступает с лета 2021 года. С тех пор полузащитник провёл за «барсов» 36 официальных матчей, в которых забил один гол.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 из-за серьёзной травмы Ангбан отыграл за «Сочи» только семь матчей.

Перед заключительным туром чемпионата России «Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице. В субботу, 3 июня, сочинцы проведут матч против «Урала».