Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал продление контракта между московским «Локомотивом» и нападающим Артёмом Дзюбой по схеме «1+1».

- Для тренера, который хочет делать команду с перспективной на три-четыре года, Дзюба не особо нужен. Да, он забил сколько-то мячей, отдал ряд голевых передач, принёс пользу «Локомотива». Но надо знать, как он взаимодействует с коллективом. Рядом с Дзюбой должны расти люди, он должен быть примером для них в тренировочном процессе, а не так, что он вышел, забил, а потом простоял и не забил. Если где-то выйти, затоптать, продавить, сыграть роль столба, то, я думаю, ещё сезончик он продержится. А там дальше – кто его знает. У нас такой уровень или отсутствие уровня, что без разницы. Но по сравнению с Соболевым у Дзюбы побольше футбольных качеств.