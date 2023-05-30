Соболев перенёс операцию и рассказал о своём состоянии

Александр Соболев несколько дней назад перенёс операцию в связи с переломом пальца руки. Форвард «Спартака» сказал пару слов о своём состоянии.

«Всё отлично», - сказал Соболев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Соболев недавно получил дисквалификацию на четыре матча Премьер-лиги. Футболиста наказали за неприличный жест, который он показал защитнику ЦСКА Виллиану Роше по ходу недавнего дерби.

«Спартак» перед последним туром Премьер-лиги занимает третье место в турнирной таблице. Команде Гильермо Абаскаля в этом сезоне осталось сыграть против «Крыльев Советов» на выезде.