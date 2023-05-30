Деменко: «У Облякова есть шанс перейти в «Зенит»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко высказался относительно возможного перехода полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова в стан «сине-бело-голубых».

«У Облякова есть шанс перейти в «Зенит». Это зависит от самого Вани, захочет ли он туда после ЦСКА. Думаю, Обляков входит в список «Зенита» на усиление. с точки зрения ресурсов у «Зенита» не будет проблем с его подписанием», - приводит слова Деменко Legalbet.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 39 поединках за «армейский» клуб, записав на свой счет восемь забитых мячей и восемь голевых передач.

Контракт Ивана с ЦСКА рассчитан до середины 2027 года. Его трансферный ценник - 7,5 миллиона евро.