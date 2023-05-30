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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Для «Краснодара» потерей стал бы уход Кордобы, а не Рамиреса» эксклюзив

30 Мая 2023 • 13:35 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слова защитника «быков» Кристиана Рамиреса о возможности своего ухода из стана «чёрно-зелёных» по истечении текущего сезона.

- Я больше за то, чтобы «Краснодар» играл своими воспитанниками. У клуба реально неплохая база молодых ребят, которые могут заменить того же Рамиреса. Для меня его возможный уход никакая не потеря. Наоборот, это шанс молодым пацанам зацепиться за место в основе. Да, понятно, что если уходит Кордоба, то это потеря, потому в российском футболе вообще очень тяжело находить и подбирать центральных нападающих. А по поводу крайних защитников я думаю, что «Краснодар» может спокойно менять футболистов на этих позициях и даже не переживать. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России Евгений Шипицин РПЛ Джон Кордоба
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