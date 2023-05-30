Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал слова защитника «быков» Кристиана Рамиреса о возможности своего ухода из стана «чёрно-зелёных» по истечении текущего сезона.

- Я больше за то, чтобы «Краснодар» играл своими воспитанниками. У клуба реально неплохая база молодых ребят, которые могут заменить того же Рамиреса. Для меня его возможный уход никакая не потеря. Наоборот, это шанс молодым пацанам зацепиться за место в основе. Да, понятно, что если уходит Кордоба, то это потеря, потому в российском футболе вообще очень тяжело находить и подбирать центральных нападающих. А по поводу крайних защитников я думаю, что «Краснодар» может спокойно менять футболистов на этих позициях и даже не переживать.