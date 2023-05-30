Казанский «Рубин» заинтересован в услугах полузащитника питерского «Зенита» Алексея Сутормина.

По данным «РБ Спорт», 29-летний футболист не против перейти в казанский клуб, который в следующем будет выступать в Российской премьер-лиге в следующем сезоне, потому что не доволен своим положением, так как получает мало игрового времени, однако трансфер маловероятен, так главный тренер команды с берегов Невы Сергей Семак хочет сохранить игрока.

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.