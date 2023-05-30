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Щербаченко: «ЦСКА не выиграл у «Краснодара» из-за психологии» эксклюзив

30 Мая 2023 • 15:00 Комментировать

В прошлом главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездную нулевую ничью московского ЦСКА с «Краснодаром» в 29-м туре чемпионата России.

- На сегодняшний день у всех троих одинаковые шансы. Почему, объясняю. ЦСКА играет с Ростовом, и это будет как финал Кубка. Выигрывает ЦСКА – и он железно на втором месте. Выигрывает «Ростов» – и он на третьем или втором месте. Выигрывает у «Крыльев» «Спартак» – и он сто процентов с медалями. Нервное напряжение и большая интрига обеспечат интересные матчи. Также будет борьба между «Факелом» и «Крыльями» за то, чтобы не попасть в стыки, но в переходных матчах ещё можно спастись, а тут у трёх команд последний шанс завоевать медали.

Почему ЦСКА не выиграл в предыдущем туре у «Краснодара»? У «армейцев» было большое разочарование после игры со «Спартаком». Дерби сопутствовали разные моменты – и драка между болельщиками в ресторане, и антураж, когда спартаковские ветераны говорили в интервью, что если команда выиграет у ЦСКА, можно простить ей неудачи. То есть всё это нагнеталось перед матчем и не могло пройти просто так. Обычно от поражения отходишь день-два, а здесь, наверно, это заняло у «армейцев» больше времени и отразилось на их психологическом состоянии. ЦСКА не сыграл против «Краснодара» так, как он умеет, на победу. Поэтому ничья стала закономерным результатом.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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