Бывший игрок ростовского СКА и краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым рассказал о своём отношении к нападающему московского «Локомотива» Артёму Дзюбе.

- Радует «Локомотив». Это эффект Дзюбы. Его уже все списали со счетов, но я всегда за него, какой бы он ни был. Когда человек выходит на зелёное поле, неважно, хороший он или плохой. Главное, чтобы он выполнял свою работу. Дзюба забивает, силён в подыгрыше, два игрока на нём висит постоянно, он стягивает ресурсы соперника на себя. И с тренером не конфликтует в «Локомотиве», ничего. А Талалаев, который не взял Дзюбу в «Торпедо» зимой, теперь локти кусает, уже со второй командой из Премьер-лиги вылетает.