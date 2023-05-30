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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Со «Спартаком» сыграла злую шутку победа над ЦСКА в дерби» эксклюзив

30 Мая 2023 • 13:11 Комментировать

Бывший главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил домашнюю нулевую ничью московского «Спартака» с «Пари НН» в 29-м туре чемпионата России.

- «Спартак» имел моменты против «Пари НН», но не реализовал их. Победа над ЦСКА сыграла с ним злую шутку. В каком плане? Они выиграли у сильного соперника, который идёт на втором месте, выдавал беспроигрышную серию. Мне кажется, расхоложенное настроение у спартаковцев было не только в игре с «Пари НН», но и во всём недельном цикле. Я имею в виду определённую весёлость и добродушное настроение, отсутствие концентрации в тренировочных упражнениях.

Повлияло ли отсутствие Соболева? Футбол сослагательного наклонения не терпит. У «Спартака» достаточно хорошая обойма футболистов, и практически на каждую есть по два игрока, кроме линии обороны. Были ситуации, когда на позицию центрального нападающего выходил Николсон, а Соболев оставался на скамейке. Поэтому потеря Соболева из-за дисквалификации не стопроцентная причина того, что «Спартак» не смог забить в ворота «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России РПЛ
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