Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» и ростовского СКА Александр Чугунов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и московским ЦСКА (0:0).

- Мне в этой игре «Краснодар» больше понравился, чем как они раньше играли. Ребята вышли доказать, что они не хуже легионеров, а они не хуже их на самом деле. Но мне кажется, что рановато было выставлять такой состав уже сейчас. Я бы этих мальчишек выпустил против ЦСКА в суперфинале Кубка, потому что это более значимый матч для «Краснодара». А если будет как раньше, то пойдёт опять рутина и какая-то непонятная игра.

Кто займёт второе место в чемпионате? По игре мне больше импонирует ЦСКА. Но непонятно, как они поведут себя с этим Кубком, чему отдадут приоритет, какое сделают предпочтение. Хотя у них команда с именем, поэтому мне кажется, что они и в последнем туре, и в суперфинале будут играть одинаково. Это «Краснодар», где новый тренер ещё не разобрался со всем до конца, может кардинально по-разному провести матч 30-го тура и потом кубковый.