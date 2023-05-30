Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян решил покинуть команду в ближайшее трансферное окно, об этом в социальной сети сообщил журналист Храч Хачатрян.

По данным источника, футболист хочет продолжить карьеру в чемпионате Германии или Италии, а в его услугах заинтересованы «Фрайбург», менхенгладбахская «Боруссия», Милан» и «Фиорентина».

Контракт Сперцяна с «быками» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в девять миллионов евро.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 39 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и 13 результатиаными передачами партнёрам по команде.