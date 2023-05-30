Президент «Торпедо» Савин: «Охреневаю от судейства в РПЛ»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что недоволен работой российских судей.

«Я охреневаю от судейства в РПЛ. Понимаю трактовки правил, но не понимаю, почему арбитры их по-разному объясняют. Понятно, что это тяжелая работа, но если не получается принимать решения, то надо что-то делать», - передает слова Савина издание «Спорт-Экспресс».

«Торпедо» досрочно вылетело из Премьер-лиги, набрав всего 13 баллов после 29 поединков. В заключительном туре чемпионата России «автозаводцы» на выезде встретятся со столичным «Локомотивом» на стадионе «РЖД Арена».