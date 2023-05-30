В «Урале» сообщили о новом контракте Мишкича

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем полузащитника команды Даниэля Мишкича.

«Мишкича мы переподписали еще на несколько лет. Он не уходит летом и остается с нами», - приводятся слова руководителя на страницах издания Sport24.

Хорватский хавбек присоединился к «Уралу» в 2020 году, перейдя из «Оренбурга». В нынешнем сезоне Даниэль сыграл 36 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

По итогам 29 туров Премьер-лиги «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице. В последнем матче сезона команде из Екатеринбурга будет противостоять «Сочи».