Агент защитника «Динамо» Фернандеса рассказал о состоянии футболиста

Агент защитника московского «Динамо» Роберто Фернандеса, Альберто Ромеро, высказался о состоянии своего клиента.

Напомним, что парагваец получил повреждение в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против «Химок».

«Роберто отлично себя чувствует. Сейчас идет процесс реабилитации. Через 2 недели он будет полностью здоров и готов к полноценным тренировкам», - приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Фернандес принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, что защитник пополнил ряды столичного клуба прошлым летом, заключив контракт до 30 июня 2027 года.

