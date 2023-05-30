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Билялетдинов – об удалении поста «Арсенала»: Думаю, что Аршавину всё равно

30 Мая 2023 • 11:38 Комментировать

Бывший футболист московского «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался об удалении поста лондонского «Арсенала» с поздравлением с днём рождения российского нападающего Андрея Аршавина.

Экс-игрок сборной России отметил, что данная история является политизированной.

«Зная Андрея, думаю, что ему все равно. Политизированная история. Время, когда Аршавин играл за «Арсенал», удалить из истории невозможно. Это неважно, сейчас мало чему можно удивляться», - приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, что Аршавин выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Динияр Билялетдинов
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