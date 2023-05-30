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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников заявил, что игнорирует матчи «Спартака» эксклюзив

30 Мая 2023 • 11:27 Комментировать

Известный российский теннисист Евгений Кафельников в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче 29-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Пари НН». Отметим, что спортсмен является известным болельщиком «красно-белых».

- Вы наблюдали за матчем «Спартака»?

- Нет, я не наблюдал.

- До этого вы говорили, что после поражения от «Зенита» ваши эмоции ещё не утихли. Ничего не поменялось?

- Послушайте, я не хочу разговаривать про футбол, он мне неинтересен. Чего меня доставать?

Напомним, недавно «Зенит» обыграл на своём поле «Спартак» (3:2) и в пятый раз подряд стал чемпионом России. После него Кафельников заявил, что не собирается смотреть за российским футболом.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Кафельников
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