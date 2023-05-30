Пономарёв: «В РПЛ нет выдающихся игроков, серая публика»

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв объяснил, почему затрудняется назвать лучшего футболиста сезона в РПЛ.

«Честно говоря, не могу сказать, кто был лучшим в сезоне. Очень трудно выбрать, потому что публика очень серая. Нет выдающихся игроков. В шоу-бизнесе таких много, а среди спортсменов мало», - приводит слова Пономарёва издание Betonmobile.

За тур до завершения сезона лучшим бомбардиром Премьер-лиги является нападающий петербургского «Зенита» Малком, забивший 23 мяча. На второй строчке располагается лидер «Спартака» Квинси Промес с 20 голами. Топ-3 замыкает центрфорвард ЦСКА Фёдор Чалов (17).