Орлов оценил работу Абаскаля в «Спартаке»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Абаскаль сказал, что остается в «Спартаке». Это хорошая новость для «красно-белых». При этом тренере явно виден прогресс - и по игре, и по результату. Абаскаль в целом качественно сработал», - приводит слова Орлова издание «Спорт-Экспресс».

После 29 туров Премьер-лиги «Спартак» набрал 54 балла и занимает третье место в турнирной таблице. В заключительном матче сезона «красно-белые» на выезде встретятся с самарскими «Крыльями Советов».