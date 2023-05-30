Орлов высказался о возможном возвращении Лунёва в «Зенит»

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении голкипера Андрея Лунёва в питерский «Зенит».

Эксперт отметил, что не уверен в этом, ведь вратарь довольно-таки странно покинул команду.

«Были там свои нюансы, моменты. Да и хочет ли сам Андрей продолжить карьеру в РПЛ? Может быть, он останется еще в Европе», - приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 31-летний голкипер покинул команду с берегов Невы летом 2021 года и стал игроком леверкузенского «Байера». За два года он принял участие лишь в трех играх, и по итогу было принято решение не продлевать с ним контракт.