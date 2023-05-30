Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на вызов в национальную сборную Бразилии

Нападающий питерского «Зенита» Малком отреагировал на вызов в национальную сборную Бразилии.

«Благодарен за еще одну возможность представлять мою страну… Суперсчастлив и мотивирован», - написал Малком в социальной сети.

Напомним, что южноамериканская сборная 17 июня проведёт товарищеский матч против сборной Гвинеи, а 20 июня сыграет против сборной Камеруна.

Малком, который в феврале этого года получил российский паспорт, в составе своей сборной стал победителем Олимпийских игр, отметившись «золотым» голом.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 33 играх во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью результативными партнёрам по команде.