Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о недопуске некоторых команд Первой лиги к стыковым матчам, а также о выходе «Балтики» и «Рубина» в РПЛ.

- Некоторым командам Первой лиги даже не дали возможность принять участие в стыковых матчах. Это справедливо?

- Я адекватно к этому отношусь. Я выступаю за то, чтобы к стадионам были предъявлены соответствующие требования. Эти требования должны выполняться. Тем более, они устанавливаются перед началом сезона. Раньше мы мучались с качеством полей, в один момент решили, что газоны должны подогреваться. Как у команды может не быть денег? Найдёте деньги - будете играть. Условия одинаковы для всех.

- В следующем сезоне в РПЛ точно сыграют «Балтика» и «Рубин». Достойная замена для «Химок» и «Торпедо»?

- Конечно, более чем. На сегодняшний день точно.