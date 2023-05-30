Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Балтика» и «Рубин» - достойная замена для «Химок» и «Торпедо» эксклюзив

30 Мая 2023 • 10:48 Комментировать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о недопуске некоторых команд Первой лиги к стыковым матчам, а также о выходе «Балтики» и «Рубина» в РПЛ.

- Некоторым командам Первой лиги даже не дали возможность принять участие в стыковых матчах. Это справедливо?

- Я адекватно к этому отношусь. Я выступаю за то, чтобы к стадионам были предъявлены соответствующие требования. Эти требования должны выполняться. Тем более, они устанавливаются перед началом сезона. Раньше мы мучались с качеством полей, в один момент решили, что газоны должны подогреваться. Как у команды может не быть денег? Найдёте деньги - будете играть. Условия одинаковы для всех.

- В следующем сезоне в РПЛ точно сыграют «Балтика» и «Рубин». Достойная замена для «Химок» и «Торпедо»?

- Конечно, более чем. На сегодняшний день точно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Балтика Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
12:05 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» сообщили о новом контракте Мишкича
12:01 · Россия. Премьер-лига
Агент защитника «Динамо» Фернандеса рассказал о состоянии футболиста
11:57 · Россия. Премьер-лига
«Фейеноорд» хочет выкупить полузащитника «Динамо»
11:47 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» заявили, что Изидор останется в команде наследующий сезон
11:38 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов – об удалении поста «Арсенала»: Думаю, что Аршавину всё равно
11:27 · Россия. Премьер-лига
Кафельников заявил, что игнорирует матчи «Спартака» эксклюзив
11:22 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «В РПЛ нет выдающихся игроков, серая публика»
11:22 · Кубок России
Форвард «Краснодара» Кордоба будет готов к Суперфиналу Кубка России
11:13 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил работу Абаскаля в «Спартаке»
11:11 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о возможном возвращении Лунёва в «Зенит»
11:03 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Зенита» Малком отреагировал на вызов в национальную сборную Бразилии
10:48 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев: «Балтика» и «Рубин» - достойная замена для «Химок» и «Торпедо» эксклюзив
10:48 · Россия. Премьер-лига
Орлов высказался о возможном переходе Ломаева в «Зенит»
10:26 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил шансы Малкома покинуть «Зенит»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Шелия считает Акинфеева лучшим вратарём сезона в РПЛ
Все новости
Рекомендуем