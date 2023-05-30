Орлов оценил шансы Малкома покинуть «Зенит»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем бразильского нападающего Малкома в петербургском «Зените».

«Малкома вызвали в сборную Бразилии. Повышает ли это вероятность его ухода из «Зенита»? Раз он игрок сборной Бразилии, на него должен быть спрос. Если он летом покинет клуб, это не станет сюрпризом», - приводятся слова Орлова на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Малком защищает цвета петербургского коллектива с лета 2019 года. В нынешнем сезоне бразилец поучаствовал в 33 поединках за «сине-бело-голубых», в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и девять результативных передач. Его трансферный ценник – 27 миллионов евро.