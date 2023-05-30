Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника ЦСКА Георгия Щенникова, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о дальнейших профессиональных планах спортсмена.

- Георгий не думает о завершении карьеры?

- Думаю, всё будет ясно в конце сезона. Пока таких мыслей у него нет.

Напомним, недавно Пушкин заявил, что по истечении сезона защитник покинет «красно-синих». В заключительном домашнем матче сезона «армейцы» на своём поле примут «Ростов». Сейчас команда Владимира Федотова располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.