Представители Педро Роши не исключили возможного возвращения форварда в Россию

Представители бывшего нападающего московского «Спартака» Педро Роши высказались о возможном возвращении бразильца в Россию. На данный момент форвард принадлежит «Форталезе».

«Готов ли Вы Педро Роша ближайшим летом вернуться в Российскую Премьер-Лигу? Многое будет зависеть от самого предложения», - заявили в агентстве HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS Metaratings.ru.

Роша принадлежал столичному клубу с 2017 по 2022 год, однако большую часть провел в арендах.

За «Спартак» 28-летний форвард принял участие в 19 играх, в которых отметился четырьмя забитыми и одной результативной передачей партнерам по команде.