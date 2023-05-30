Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представители Педро Роши не исключили возможного возвращения форварда в Россию

30 Мая 2023 • 10:10 Комментировать

Представители бывшего нападающего московского «Спартака» Педро Роши высказались о возможном возвращении бразильца в Россию. На данный момент форвард принадлежит «Форталезе».

«Готов ли Вы Педро Роша ближайшим летом вернуться в Российскую Премьер-Лигу? Многое будет зависеть от самого предложения», - заявили в агентстве HWS BUSINESS INTERMEDIATIONS Metaratings.ru.

Роша принадлежал столичному клубу с 2017 по 2022 год, однако большую часть провел в арендах.

За «Спартак» 28-летний форвард принял участие в 19 играх, в которых отметился четырьмя забитыми и одной результативной передачей партнерам по команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Педро Роша
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
10:26 · Россия. Премьер-лига
Орлов оценил шансы Малкома покинуть «Зенит»
10:24 · Россия. Премьер-лига
Шелия считает Акинфеева лучшим вратарём сезона в РПЛ
10:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова: «Георгий не думает о завершении карьеры» эксклюзив
10:10 · Россия. Премьер-лига
Представители Педро Роши не исключили возможного возвращения форварда в Россию
08:44 · Россия. Премьер-лига
Алдонин оценил выступление «Ростова» в этом сезоне
08:35 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «С Карпиным «Ростов» прыгнул на две-три головы выше»
07:07 · Россия. Премьер-лига
Попов назвал условие ухода Абаскаля из «Спартака» 1
01:03 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» оценили выступление Дзюбы в этом сезоне
00:49 · Россия. Премьер-лига
Дуарте - о переходе в «Спартак»: «Никакого давления не испытывал»
00:35 · Россия. Премьер-лига
Дуарте прокомментировал эпизод в матче против «Краснодара», когда не стал бежать за Батчи
00:25 · Россия. Премьер-лига
Дуарте высказался о выступлениях за «Спартак»
29 Мая
23:56 · Россия. Премьер-лига
Газзаев оценил шансы ЦСКА на серебро РПЛ
23:49 · Россия. Премьер-лига
Арнор Сигурдссон не готов возвращаться в Россию слухи
23:37 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук заявил, что у вылетов «Торпедо» и «Химок» есть схожие причины
23:22 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» ещё не знают, кто из легионеров покинет клуб
Все новости
Рекомендуем