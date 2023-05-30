Алдонин оценил выступление «Ростова» в этом сезоне

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Ростов» уже сделал огромный шаг вперёд. Карпин подтверждал, что не мог до чемпионата сказать, что попадёт в пятерку. Но команда очень здорово прошла и по результату, и по игре весь чемпионат», - передает слова Алдонина издание Metaratings.ru.

Перед заключительным туром чемпионата России «Ростов» с 53 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице. В последнем матче сезона подопечные Карпина на выезде встретятся с московским ЦСКА.