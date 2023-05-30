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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин оценил выступление «Ростова» в этом сезоне

30 Мая 2023 • 08:44 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мнением о выступлении «Ростова» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Ростов» уже сделал огромный шаг вперёд. Карпин подтверждал, что не мог до чемпионата сказать, что попадёт в пятерку. Но команда очень здорово прошла и по результату, и по игре весь чемпионат», - передает слова Алдонина издание Metaratings.ru.

Перед заключительным туром чемпионата России «Ростов» с 53 баллами занимает четвертое место в турнирной таблице. В последнем матче сезона подопечные Карпина на выезде встретятся с московским ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Евгений Алдонин
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