Орещук: «С Карпиным «Ростов» прыгнул на две-три головы выше»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук оценил выступление «Ростова» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Перед Карпиным нужно сделать низкий поклон. С ним «Ростов» прыгнул на две-три головы выше. С этими молодыми ребятами. Еще год и «Ростов» замахнется на более серьезные места», - приводит слова Орещука издание «РБ Спорт».

В заключительном матче нынешнего сезона Российской премьер-лиги «Ростов» на выезде встретится со столичным ЦСКА.

После 29 туров команда Валерия Карпина набрала 53 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.