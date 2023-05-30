Попов назвал условие ухода Абаскаля из «Спартака»

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов рассказал, при каких обстоятельствах главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет московский клуб.

«Будущее Абаскаля будет зависеть только от того, какие у него появятся предложения из Европы. Если это будет команда из топ-5 чемпионатов Европы, он сразу же уйдет», - цитирует Алексея издание «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, его трудовое соглашение с «красно-белыми» рассчитано до середины 2025 года.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «народная команда» с 54 баллами занимает третье место в турнирной таблице.