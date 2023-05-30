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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Попов назвал условие ухода Абаскаля из «Спартака»

30 Мая 2023 • 07:07 Комментировать

Бывший игрок «Амкара» Алексей Попов рассказал, при каких обстоятельствах главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль покинет московский клуб.

«Будущее Абаскаля будет зависеть только от того, какие у него появятся предложения из Европы. Если это будет команда из топ-5 чемпионатов Европы, он сразу же уйдет», - цитирует Алексея издание «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом прошлого года, его трудовое соглашение с «красно-белыми» рассчитано до середины 2025 года.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «народная команда» с 54 баллами занимает третье место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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