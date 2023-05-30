Интрига последнего тура чемпионата России: Кому достанутся 66 миллионов рублей

Градус борьбы за серебряные медали РПЛ между ЦСКА, «Спартаком» и «Ростовом» в заключительном туре в какой-то мере затмил все остальные интриги, которые должны быть раскрыты 3 июня. Одна из них – это борьба за седьмое место между «Динамо» и «Оренбургом» и в определённой степени «Локомотивом». Железнодорожники финишировать на седьмой строчке уже не могут чисто теоретически, но самым прямым образом могут ввязаться в борьбу, которая, между прочим, сулит конкурентам дополнительно 66 миллионов рублей от Российского футбольного союза по денежным грантам за распределение мест в итоговой турнирной таблице. Именно такая денежная разница между седьмым и девятым местом, а на нём (девятом) могут оказаться как «Динамо» или «Оренбург», так и сами железнодорожники.

На «Газовике» поспорят прямые конкуренты

В Оренбурге в очном поединке встретятся самые что ни на есть прямые конкуренты в борьбе за седьмое место. В активе потомков Льва Яшина 45 очков, у коллектива Марцела Лички на два балла меньше. Если вспомнить последний визит динамовцев в степную столицу (а он состоялся в конце сентября прошлого года), то заключительные десять минут встречи с восторгом могут вспоминать только хозяева десятитысячной арены в посёлке Ростоши. На голы Арсена Захаряна и Вячеслава Грулёва по ходу эмоциональной встречи хозяева в концовке второго тайма ответили точными ударами Александра Павловца и Владимира Сычевого с пенальти. А ведь ещё на 81-й минуте ничего не предвещало такой развязки. Под рёв трибун и под лучами искрящегося искусственного освещения от светильников по всему периметру стадиона хозяева в серии пенальти «дожали» москвичей и взяли верх с результатом 4:3 в серии послематчевых пенальти. Матч, напомним, шёл в зачёт группового этапа Кубка Фонбет России.

Побеждают хозяева

Спустя чуть более двух недель после выматывающей концовки оренбургского матча состоялось очное противостояние «Оренбурга» и «Динамо» в рамках первого круга в чемпионате Российской премьер-лиги. И на этот раз «расплата» от коллектива Смолова и Захаряна состоялась также в концовке. Два гола в ответ забил набравший крейсерский ход Писарский. Превосходство над соперником по количеству произведённых ударов по воротам 15 против 11 (равенство в створ ворот – 5 против 5) и владению мячом было за южноуральцами – 53 против 47 %, но даже это не позволило гостям завоевать хотя бы очко. Смолов и Захарян выводили на завершающие удары Паршивлюка и Грулёва, а точку в интригующем матче поставил Роберто Фернандес.

Преимущество поля должно сказаться

Столичный «Локомотив», ставший открытием весенней части чемпионата РПЛ, заканчивает сезон на своей «РЖД–Арене» поединком с заведомым аутсайдером – столичным «Торпедо». В последние тридцать лет «Локо» перестали именовать в столице пятым колесом в телеге московского футбола. Сейчас эту позицию прочно «передали» автозаводцам. Конечно, они постараются хлопнуть дверью, но смогут ли, попав под жернова столичного «паровоза»? А вот в соперничестве «Оренбурга» и «Динамо», как показывает практика последних встреч, верх берут хозяева, тем более что «Динамо» как-то неудачно проводит концовки в сезоне. Как тут не вспомнить 1:5 от «Сочи» в прошлогоднем «серебряном» поединке! У «Оренбурга» же в сезоне-2022/23 десять побед в 14 домашних играх РПЛ.

Константин Лицин